中國財經

內地據報有望在年底前公布《消費稅法》徵求意見稿。

內地《第一財經日報》引述消息人士報道，《消費稅法》是針對特殊消費品徵稅，目的是抑制這類商品消費，籌集財政收入。徵稅商品主要是影響人類健康及生態環境的商品、奢侈品、不可再生資源、高污染高能耗產品等。

今年3月份，全國人大財經委副主任烏日圖表示，下一步全國人大財經委將督促有關部門抓緊《增值稅法》、《消費稅法》、《房地產稅法》、《關稅法》、《城市維護建設稅法》、《契稅法》、《印花稅法》、《稅收徵收管理法(修改)》等法律草案的起草。