中國財經

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明認為，2020年中國經濟下行壓力仍存，但幅度有限，預計實際經濟增速將小幅放緩至5.9%。明年貨幣與財政政策將繼續寬鬆發揮逆周期調節作用。

他在一篇文章中指出，在全球經濟普遍回落、各國開啟減息潮，以及中國經濟延續下行、就業壓力增大的情況下，貨幣政策中長期偏寬鬆的趨勢不變。

張明稱，2020年貨幣政策的重心將更加偏向穩增長，降準、公開市場操作利率以及MLF利率下調都值得期待。金融監管料將以穩為主，鞏固過去成果，增量不會強化。

至於財政政策仍將繼續落實減稅降費政策，中央財政讓利地方試點有望擴大，地方政府專項債資金使用效率提高、規模提升並將前置發力穩增長，老舊小區改造在全國範圍內有望加快推進。

他指出，全年來看，股市溫和向好，在經濟轉型、資本市場改革以及金融開放提速的大背景下，不乏結構性投資機會。人民幣兌美元滙率在2020年預計在6.7至7.1區間震盪，震盪中樞大致在6.9。

而房地產市場在嚴調控下繼續降溫，長效調控機制建設穩步推進，不同城市房價分化加劇：一二線相對穩定，三四線繼續下行。

他又認為，全球央行貨幣政策寬鬆的腳步恐難以停下，減息與擴表仍將是2020年全球各大央行貨幣政策的主流。此外，全球經濟政治不確定並非完全消退，明年美國大選及其外溢效應或是不確定性的主要來源。