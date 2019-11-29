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今日 10:41 中國財經

A股早段續跌 釀酒股挫逾2%

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A股早段維持走軟，上證指數現跌11點。

上證指數現報2878點，跌11點或0.4%，最低見2875點，跌14點或0.5%，成交572.27億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9577點，跌44點或0.46%，低見9568點，跌53點或0.56%，成交846.56億元。

滬深300指數報3837點，跌24點或0.64%；創業板指數報1661點，跌12點或0.74%。

各板塊普遍下滑，釀酒股挫逾2%；鋼鐵、水泥、化工、電力、房地產、有色金屬、煤炭、金融股偏軟；石油股則靠穩。

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