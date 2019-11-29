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法國總統馬克龍會見到訪的北約秘書長斯托爾滕貝格後，兩人會見記者。被問及中國電訊設備商華為會否對法國安全構成風險時，馬克龍回應稱，不會誣蔑任何特定電訊營運商或特定國家，但要留意使用5G科技的後果。

馬克龍又指，歐盟甚至北約軍方之間的溝通，將日益依賴5G網絡，故須確保資訊通過5G網絡傳輸是安全及受控，強調5G不只是商業網絡，還涉及主權及戰略考慮。

法國早前表示，有權審核電訊設備製造商是否構成潛在安全威脅，但不會跟隨美國將華為排除出5G網絡建設名單。