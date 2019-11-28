中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)窄幅上落，收市跌68點子，一度跌穿7.03，低見7.0368。

人民幣兌美元在岸價收報7.0328，較上日下午4時30分收報7.0260，跌68點子或0.1%；較晚上11時30分最後成交價7.0279，走弱49點子。

離岸價(CNH)亦跌破7.03，低見7.0318，截至香港時間下午5時44分，離岸價報7.0294，在岸價報7.0325。

官方今日開出的中間價報7.0271，較上日中間價7.0349，上調78點子，創11月21日以來新高。

交易員指出，美國總統特朗普簽署通過《香港人權與民主法案》在預期之內，對人民幣影響暫時有限；近期市場行情較為清淡且流動性欠佳，預計滙價短期難有方向性突破，將繼續維持窄幅上落。

另有交易員認為，市場預期中美首階段貿易協議大概仍將達成，中方可能將涉港法案與貿易談判分開處理，相關反制措施預計也將延後，避免對貿易談判形成干擾。不過，隨着12月15日新一輪加徵關稅日期臨近，市場避險情緒有所升溫。

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，稱這是出於對國家主席習近平、中國及香港人的尊重，希望北京和香港的領袖和代表，可平和地分解分歧，令香港達致長遠的和平及繁榮。中國外交部回應稱，這嚴重干預香港事務及中國內政，亦嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。