中國財經

中國GDP增長料進一步減速，但高盛亦看好MSCI中國指數及滬深300指數在明年分別有12%及6%的價格回報，相當於明年底目標價為90點及4200點。相對A股，該行更為看好H股表現，主因A股今年已有逾三成的升幅及外資流入內地的規模將會減慢。

高盛中國首席股票策略師劉勁津估計，明年南向港股的資金將達350億美元，高於今年約260億美元的規模，主要由於更多新經濟股份納入港股通。至於外資北向的規模則會由今年約550億美元，減至明年200億美元，主因預期MSCI於明年或暫時不會再提高納入A股的因子。他提到，雖然港股通流入資金規模看似不高，但背後能帶來更多間接的交投量。

高盛估計，明年MSCI中國指數及滬深300指數的企業盈利，在新經濟佔比提高、行業整合及融資成本下降等帶動下，料有約一成增長。該行維持對MSCI中國指數的「增持」評級，但對在岸A股的評級降至「與大市同步」。

劉勁津指出，明年中資股的投資主題為5G概念、估值較平的消費龍頭股、新經濟及地產。他提到，個別增長股的市盈率雖然較貴，但若同時參考其市盈率增長率，估值則未必過高，故繼續偏好增長股多於價值股。

中美貿易戰續成明年資本市場主要的不確定因素。美國總統特朗普今日正式簽署《香港人權與民主法案》，問到會否影響到中美首階段貿易協議談判時，高盛首席亞太經濟學家迪安竹(Andrew Tilton)稱，「若果貿易談判未能達成，該法案縱使不是原因，但亦會被歸咎為原因之一。」但他強調，暫時仍難估計雙方貿易談判會否因而受到影響，亦未見對雙方的經濟政策造成影響。