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今日 15:22 中國財經

滬指收跌13點 失2900關

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中美貿易談判或再起波瀾，A股反覆走低。上證指數收跌13點，連續兩日偏軟，失守2900點關口。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾一成至3179億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微低開不足1點，雖然一度止跌回穩，高見2909點，升6點或0.23%，惟其後再度走軟，跌幅更不斷擴大，全日收市報2889點，跌13點或0.47%，最低見2883點，跌19點或0.68%，成交1226.17億元。

深成指亦反覆下滑，全日收市報9622點，跌26點或0.27%，最低見9594點，跌54點或0.56%；高見9679點，升31點或0.33%，成交1952.82億元。

滬深300指數報3862點，跌13點或0.34%；創業板指數報1673點，跌不足1點或0.04%。

各板塊普遍受壓，有色金屬股挫逾1%；水泥、煤炭、電力、金融、鋼鐵、房地產、化工、石油股偏軟；半新股則漲逾1%。

美國總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》。中國外交部發表聲明稱，這嚴重干預香港事務及中國內政，亦嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。市場擔心這將對中美貿易談判構成不明確風險。

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