中國財經

中國銀行研究院發布年度經濟金融展望報告，指2019年中國經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，預計全年增長6.1%，明年面臨的風險和挑戰增多，總體判斷「謹慎樂觀」，中國經濟自然增長率很可能會低於6%。

報告稱，按當前內外部市場環境，若政策不作大的調整，2020年中國經濟自然增長率很可能會低於6%。從實現「兩個翻番」、全面建成小康社會和跨越「中等收入陷阱」三大目標來看，明年需增長保持在6.1%左右。宏觀政策要堅持底線思維，增強憂患意識，建議把穩增長，尤其是「保六」作為宏觀調控政策的核心。

報告指出，中國經濟金融領域面臨的主要風險和挑戰，是中美貿易摩擦的影響持續存在，豬肉價格上漲帶來短期衝擊，實體經濟需求低迷制約信貸反彈，債券違約風險或向信貸市場傳導等。

該研究院認為，2020年基建投資預計是財政發力的重點，預計專項債發行規模將有所增加。隨着專項債務發行使用並逐步形成實物工作量，還將撬動更多社會資金，基建投資增速未來有望繼續回升。預計2020年固定資產投資增速穩中趨降，全年為5.6%左右。

報告又預計，全年CPI約3.3%，CPI上漲仍主要是受食品價格帶動的結構性上漲，考慮到需求面仍然疲弱，非食品價格上漲動力不足，通脹將整體可控。預計全年PPI上漲0.2%左右，漲幅較上年回升0.5個百分點左右。