中國財經

上證指數早段偏軟，在2900點關口爭持。

上證指數現報2900點，跌2點或0.08%，最低見2895點，跌7點或0.26%，成交484.97億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9663點，升15點或0.16%，高見9679點，升31點或0.33%，成交861.57億元。

滬深300指數報3878點，升2點或0.07%；創業板指數報1682點，升8點或0.51%。

各板塊個別發展，煤炭、金融、電力、鋼鐵、水泥、有色金屬、房地產、化工股偏軟；石油股則靠穩。