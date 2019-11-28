中國財經

上證指數輕微低開不足1點後偏軟。

上證指數開市報2902點，跌不足1點或0.03%；現報2900點，跌2點或0.1%。

深成指開市報9650點，升1點或0.02%；現報9640點，跌8點或0.08%。

滬深300指數開市報3877點，升2點或0.06%；現報3873點，跌2點或0.06%。

創業板指數開市報1675點，升不足1點或0.05%；現報1672點，跌1點或0.1%。

各板塊個別發展，鋼鐵、化工、煤炭、房地產、有色金屬、電力、石油、金融股偏軟；水泥股則靠穩。