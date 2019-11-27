熱門：

今日 16:22 中國財經

易會滿:須加強資本市場改革頂層設計

放大圖片

中國證監會主席易會滿在《旗幟》雜誌發表署名文章指出，中國目前擁有全球規模最大、交易最活躍的投資者群體，資本市場發展牽繫着億萬家庭的切身利益；同時，中國人均GDP即將突破1萬美元大關，滿足人民群眾日益增長的財富管理需求，是新時代資本市場發展的重要使命。

他表示，今年以來，資本市場各項重大改革紮實推進，並取得階段性成果。當前中證監緊扣金融供給側結構性改革這條主線，對一些市場反映比較集中的關鍵性方向性問題深入研究論證，加強資本市場改革頂層設計，成熟一項推出一項。保護投資者特別是中小投資者合法權益，這既是資本市場的監管使命，也是資本市場監管人民性的重要體現。

同時，堅持依法監管的原則，切實推進依法治市。敬畏市場的前提是敬畏法治。要增加資本市場司法供給，積極配合推動證券法、刑法等法律法規的修訂，加快推進建立中國特色的集體訴訟制度，大幅提升違法違規成本。要加大稽查執法力度，增強監管的威懾力，嚴肅市場紀律，淨化市場生態。

易會滿稱，預期管理對資本市場健康發展至關重要。在政策出台前，要廣泛開展市場調研，全面聽取各方意見，多站在市場參與者的角度換位思考，科學審慎決策，確保接地氣、可落地。政策出台後，要保持定力，不為市場雜音所擾，做深做實做細輿論引導，確保政策的連續性和穩定性。在政策實施過程中，要及時開展正反兩面的評估。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads