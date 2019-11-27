中國財經

中國證監會主席易會滿在《旗幟》雜誌發表署名文章指出，中國目前擁有全球規模最大、交易最活躍的投資者群體，資本市場發展牽繫着億萬家庭的切身利益；同時，中國人均GDP即將突破1萬美元大關，滿足人民群眾日益增長的財富管理需求，是新時代資本市場發展的重要使命。

他表示，今年以來，資本市場各項重大改革紮實推進，並取得階段性成果。當前中證監緊扣金融供給側結構性改革這條主線，對一些市場反映比較集中的關鍵性方向性問題深入研究論證，加強資本市場改革頂層設計，成熟一項推出一項。保護投資者特別是中小投資者合法權益，這既是資本市場的監管使命，也是資本市場監管人民性的重要體現。

同時，堅持依法監管的原則，切實推進依法治市。敬畏市場的前提是敬畏法治。要增加資本市場司法供給，積極配合推動證券法、刑法等法律法規的修訂，加快推進建立中國特色的集體訴訟制度，大幅提升違法違規成本。要加大稽查執法力度，增強監管的威懾力，嚴肅市場紀律，淨化市場生態。

易會滿稱，預期管理對資本市場健康發展至關重要。在政策出台前，要廣泛開展市場調研，全面聽取各方意見，多站在市場參與者的角度換位思考，科學審慎決策，確保接地氣、可落地。政策出台後，要保持定力，不為市場雜音所擾，做深做實做細輿論引導，確保政策的連續性和穩定性。在政策實施過程中，要及時開展正反兩面的評估。