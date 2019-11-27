中國財經

內地10月工業企業利潤大跌近一成，跌幅創自2011年以來最大，拖累A股反覆偏軟。上證指數終止連升兩日，險守2900點關口。市場交投淡靜，兩市成交合計進一步縮減近一成至3556億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微低開1點，早段反覆偏軟，低見2893點，跌13點或0.47%，中午一度止跌回穩，高見2914點，升7點或0.26%，午後再度走軟，全日收市報2903點，跌3點或0.13%，成交1374.5億元。

深成指亦反覆下跌，全日收市報9648點，跌28點或0.3%，最低見9589點，跌88點或0.91%；高見9694點，升17點或0.18%，成交2181.02億元。

滬深300指數報3875點，跌16點或0.41%；創業板指數報1674點，跌4點或0.28%。

新華社旗下《經濟參考報》發布評論稱，房地產調控總體仍是從緊，但考慮到經濟下行壓力確實較大，接下來更有可能的是各地在因城施策的基礎上會適度加大主動權。消息刺激房地產板塊漲近1%。

其他板塊個別發展，家電股挫逾1%；煤炭、金融、電力、石油股偏軟；有色金屬、化工、鋼鐵、水泥股則靠穩。

國家統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌9.9%，至4275.6億元，連續第3個月錄得負增長，且跌幅較9月的5.3%擴大4.6個百分點，並創2011年以來最大跌幅。