中國財經

A股午後走低，上證指數現跌5點，在2900點關口爭持。

上證指數現報2901點，跌5點或0.19%，最低見2893點，跌13點或0.47%，成交1135.01億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9635點，跌41點或0.43%，低見9589點，跌88點或0.91%，成交1824.72億元。

滬深300指數報3872點，跌18點或0.48%；創業板指數報1672點，跌6點或0.37%。

各板塊普遍受壓，煤炭、金融、電力、鋼鐵、水泥股偏軟；房地產股則漲近1%；有色金屬、化工、石油股靠穩。