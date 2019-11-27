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今日 10:26 中國財經

郭樹清晤IMF總幹事 商去槓桿銀行風險等

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中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清，日前與訪華的國際貨幣基金組織(IMF)新任總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)會晤。兩人就中國去槓桿進程、中小銀行風險處置、氣候變化和綠色金融等問題交換意見。

格奧爾基耶娃表示，IMF充分肯定中國銀保監會在去槓桿、化解銀行業風險、處置問題銀行等方面的努力和成效。IMF願與中國銀保監會繼續加強合作，分享國際最佳實踐，共同應對挑戰，防範系統性風險。

兩人會議期間共同簽署了關於加強合作的諒解備忘錄。

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