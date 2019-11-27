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今日 10:07 中國財經

中國10月工業利潤跌9.9% 2011年來最傷

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國家統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌9.9%，至4275.6億元(人民幣‧下同)，連續第3個月錄得負增長，且跌幅較9月的5.3%擴大4.6個百分點，並創2011年以來最大跌幅，主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。

今年首10個月，中國工業企業實現利潤總額5.02萬億元，按年減少2.9%，跌幅比首9個月擴大0.8個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹指出，首10個月高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長加快，私營企業和小型企業利潤保持穩定增長，產成品存貨周轉有所加快，資產負債率下降。10月底，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，按年降低0.5個百分點。

首10個月，在41個工業大類行業中，30個行業利潤總額按年增加，11個行業減少。電力、熱力生產和供應業利潤總額增16.2%，電氣機械和器材製造業升15%，專用設備製造業升12%，非金屬礦物製品業增10.9%，計算機、通訊和其他電子設備製造業增6%。

期內，石油、煤炭及其他燃料加工業則按年下跌51.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業減少44.2%，化學原料和化學製品製造業跌25.3%，汽車製造業亦14.7%。

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