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今日 09:51 中國財經

MSCI:4大問題解決後才就A股擴容諮詢

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MSCI宣布，已將中國A股在MSCI指數(包括MSCI新興市場指數)的納入因子增加至20%，成功實現「三步走」計劃的最後一步。

MSCI稱，正如此前表示，在將中國A股進一步納入MSCI指數前，MSCI需要進行公開諮詢，並根據解決國際機構投資者強調的剩餘的市場准入各項改革的進展進行審查。在MSCI最近與公眾溝通中，投資者強調有必要在考慮進一步納入之前解決4大問題。

一是獲取對沖和衍生工具的途徑：國際機構投資者需要獲取具備流動性的在岸及離岸指數期貨和期權合約，以擴大其在中國的配置，管理上升的風險敞口。

二是較短的A股結算周期：國際機構投資者強調，他們在處理較短的A股結算周期時，仍面對較高的運營挑戰和風險。目前中國採用T+0/T+1非貨銀對付的結算周期，而MSCI ACWI指數覆蓋的大部分市場的結算周期都是T+2/T+3貨銀對付。

三是滬深港通交易假期安排：國際機構投資者擔心滬深港通的交易假期不同步。考慮到大部分全球機構投資者仍依賴滬深港通作為投資A股市場的主要渠道，因此有需要檢討目前的假期交易安排。

四是綜合交易賬戶機制(Omnibus trading mechanism)在滬深港通的應用：許多大型基金經理及經紀交易商表示，市場迫切需要一個運作健全的綜合交易賬戶機制。代表多個終端客戶賬戶進行統一下單交易的能力，對於幫助國際機構投資者在投資過程中實現最佳執行和降低運營風險至關重要。

MSCI表示，只有在中國監管機構處理上述市場問題後，MSCI才會針對進一步實施A股擴容進行公開諮詢，以繼續促進國際投資。

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