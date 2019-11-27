今日 09:47
中國財經
人民幣兌美元中間價報7.0349，較上日中間價7.0344，輕微下調5點子。
中間價較上日下午4時30分收市7.0363，高14點子；較當日晚上11時30分夜盤收市7.0322，低27點子。
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