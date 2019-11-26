中國財經

國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會第十一次會議時表示，要繼續全面深化改革，既要排查梳理已經部署各項改革任務的完成情況，並要把四中全會部署的重要舉措及時納入工作日程，抓緊就黨中央明確的國家治理急需的制度、滿足人民對美好生活新期待必備的制度進行研究和部署，實現改革舉措的有機銜接、融會貫通。

會議稱，要以堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化為主軸，增強以改革推進國家制度和國家治理體系建設的自覺性，突出制度建設這條主線。

會議指出，構建更加完善的要素市場化配置體制機制，要堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放、破除阻礙要素自由流動的體制機制障礙，擴大要素市場化配置範圍，健全要素市場化體系。

同時，會議亦強調，建立完善農業支持保護制度，要堅持農業農村優先發展，以實施鄉村振興戰略為總抓手，從農業供給側結構性改革、農業可持續發展、農業投入保障、農業補貼補償、支農資金使用等方面深化改革，不斷增強強農惠農政策的精準性、穩定性、時效性。

四中全會早前提出，堅持和完善黨的領導制度體系，提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平。堅持和完善獨立自主的和平外交政策，積極參與全球治理體系改革和建設。