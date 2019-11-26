中國財經 即巿股評

深成指造好，全日收報9677點，升50點或0.53%，成交2281.3億元(人民幣‧下同)。

周二A股收市後，MSCI實施今年上調A股權重第三步，將現有A股納入因子從15%提高至20%。外電報道，外資周二通過「滬股通」與「深股通」淨買入214.3億元人民幣A股，創2016年「深港通」開通以來的歷史新高。

「深股通」今日淨入高達105.55億元，為連續九日錄得資金淨入。(根據港交所提供的「深股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

「深股通」十大成交個股：

第一為五糧液(000858.SZ)；錄5.63億元淨入。

第二為寧德時代(300750.SZ)；錄2.94億元淨入。

第三為格力電器(000651.SZ)：錄6.09億元淨入。

第四為長春高新(000661.SZ)；錄9879萬元淨入。

第五為海康威視(002415.SZ)；錄9622萬元淨入。

第六為美的集團(000333.SZ)；錄1.03億元淨入。

第七為萬科A(000002.SZ)；錄2.32億元淨入。

第八為立訊精密(002475.SZ)；錄2.28億元淨入。

第九為海大集團(002311.SZ)；錄2827萬元淨出。

第十為平安銀行(000001.SZ)；錄1.55億元淨入。