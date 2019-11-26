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今日 16:54 中國財經

人行:內地13%金融機構處高風險

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據人民銀行發布的2019中國金融穩定報告，在4379家銀行業金融機構中，約13%被央行視為「高風險」機構，反映內地銀行業有受壓跡象。

報告指出，586家銀行和其他融資公司、主要集中在農村中小金融機構，被認為存在高風險。至於去年的首次檢視報告，發現有約10%機構被認為屬高風險。

在今年5月，內地有銀行被接管，債權人因而蒙受損失，中國小型銀行的健康狀況日益引起關注，尤其是中國經濟增速放緩至近30年以來最慢。

人行在今年上半年，對30家大中型商業銀行進行壓力測試。倘若中國經濟增長略為放緩至5.3%，30家大中型商業銀行有9家未通過測試，資本充足率由14.43%降至13.47%。如果經濟增長大幅放緩至4.15%，則有17家沒有通過測試。

對1171家銀行進行的流動性風險壓力測試顯示，在上述經濟增長略為放緩及大幅放緩下，分別有90家及159家未通過測試。按資產計算，這1171家銀行佔中國銀行業比重近四分之三。

人行表示，潛在的金融風險隱患在短期難以消除，受國內外的多項因素影響，部分長期積累的深層次矛盾逐漸暴露，金融風險易發、高發；應該保持清醒，平衡好穩增長與防範風險的關係；在整體方針下，加強政策預調微調，要更加注重宏觀政策鬆緊適度。

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