中國財經

內地股市個別發展，上證指數半日靠穩，深成指收升。

上證指數窄幅上落，高開6點後，最多升8點，高見2915點，最多跌8點，低見2897點，半日收市2906點，跌不足1點，成交803.24億元。

深成指造好，最多升72點或0.75%，高見9698點，半日收報9646點，升20點或0.21%，成交1211.32億元。

滬深300指數報3882點，升3點或0.1%；創業板指數報1668點，升6點或0.39%。

各板塊個別發展，鋼鐵跌近2%；水泥、煤炭跌逾1%；化工、生物製藥靠穩。