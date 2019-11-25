中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收升36點子，中段一度升穿7.03，高見7.0281。

人民幣兌美元在岸價收報7.032，較上日(22日)下午4時30分收報7.0356，升36點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價7.0405，走強85點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升破7.03，高見7.0274，截至香港時間下午5時47分，離岸價報7.0326，在岸價報7.0356。

官方今日開出的中間價報7.0397，較上日中間價7.0306，下調91點子，創11月1日以來新低。

交易員指出，中美元首就達成初步協議發出積極訊號，市場整體持謹慎樂觀態度，但在首階段協議未有實質性進展前，人民幣走升空間受限。

另有交易員認為，從目前中美官方的表態來看，雙方均有意願達成首階段協議，不過美國涉港法案可能令談判複雜化；下月15日關稅是否落地被視為檢驗談判進展的重要時點，此前人民幣料繼續在7.01至7.05上落。

《環球時報》稍早在Twitter發文表示，中美非常接近達成第一階段貿易協議。報道引述接近中國政府的專家說法稱，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

不過，路透早前引述官員、貿易專家和議員報道，鑑於中美兩國達成首階段協議的困難程度，兩國均有官員認為雙方達成次階段協議的可能性比較小。有北京官員預計，第二階段協議談判需要等到明年年底美國大選之後，而第一階段協議也可能要到明年前幾個月才能簽署。

《華爾街日報》亦報道，中方早前邀請美國談判代表到北京進行新一輪面對面磋商，以求打破僵局，但預計美方代表本周不會前赴北京談判。據悉，美方希望先得到中方更明確的保證，即是中國履行在其保護知識產權、停止強迫技術轉移，以及採購美國農產品的承諾。