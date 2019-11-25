中國財經 港股直擊 即巿股評

萬科AH股今日雙雙顯著造好，萬科A(000002.SH)漲逾5%，報28.47元(人民幣)，創今年7月底以來新高；H股的萬科企業(02202)現升5.2%報31.15港元，成交額1.8億元。

萬科創始人王石11月23日在新書《我的改變：個人的現代化40年》分享會上談及萬科業績。王石表示，還有兩個月，萬科的年報就要出來了。2019年大家都覺得是經濟上不好過，尤其是房地產更不好過。 「我已經離開兩年了，只能這樣說，到時候看看萬科的年報，根據我掌握的訊息，公布的年報非常好」。