中國財經

國家知識產權局關注惡意註冊、囤積商標的行為，將加大對於惡意註冊申請商標等行為的懲罰，駁回不以使用為目的商標申請。

市場監管總局和國家知識產權局廣泛徵求有關部委、行業協會和市場主體等社會各界意見，起草制定了《規範商標申請註冊行為若干規定》，將於12月1日起施行。該規章明確規定，不以使用為目的的商標註冊申請應予以駁回，商標審查全過程都將把「是否以使用為目的」作為重要審查是由。

知識產權局表示，今年一直推進保護知識產權的各項工作，在立法方面，健全侵權懲罰性賠償制度，令侵權成本大幅提高，月初起實施的修改後的商標法，將惡意侵犯商標專用權的賠償數額，由修改前的3倍以下，提高至5倍以下，並將法定賠償額上限，從300萬元提高到500萬元。

當局亦會深化行政執法與刑事司法銜接，不斷構建知識產權多元化糾紛解決機制，完善大保護機制。當局又指出，會壓縮知識產權的審查授權周期，更快捷保護知識產權，亦會設立國家海外知識產權糾紛應對指導中心，加大涉外知識產權保護的協調力度，保護國內在企業在海外的知識產權。

國家知識產權局副局長甘紹寧表示，國家不只尊重和保護國外知識產權，同時也希望外國政府保護中國知識產權。國家下一步將完善加強知識產權保護的法律法規和相關政策。