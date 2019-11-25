中國財經

上證指數高開不足1點後向好。

上證指數開市報2885點，升不足1點或0.01%；現報2889點，升4點或0.14%。

深成指開市報9626點，跌不足1點或0.01%；現報9633點，升6點或0.06%。

滬深300指數開市報3850點，升不足1點或0.03%；現報3856點，升6點或0.17%。

創業板指數開市報1682點，升2點或0.14%；現報1679點，跌不足1點或0.02%。

各板塊個別發展，水泥、煤炭、鋼鐵、金融、化工、電力股靠穩；有色金屬、石油、房地產股則偏軟。