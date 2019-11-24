熱門：

今日 14:17 中國財經 國際財經

中以聯營與英企簽天然氣長期採購協議

新華社引述中國港灣工程旗下泛地中海工程報道，中國港灣持股的MRC阿隆塔沃電力公司日前在以色列與英國石油和天然氣生產商Energean簽署天然氣長期採購協議。

根據協議，Energean將於未來15年內，向以色列阿隆塔沃燃氣電站每年供應約5億立方米的天然氣，累計價值將超過10億美元(約78億港元)。

MRC阿隆塔沃電力公司是中國港灣與以色列合作夥伴組成的聯營體，今年7月，聯營體與以色列國家電力公司正式簽署阿隆塔沃燃氣電站私有化收購項目合同，總投資額約5.3億美元，定於今年12月初完成交割。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads