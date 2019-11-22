國際財經 中國財經

美國聯邦通訊委員會(FCC)周五投票，結果以5比0票通過表決，認定中國電訊設備商華為及中興(00763)對美國構成國家安全風險。



議案獲通過後，美國郊區電訊營運商未來將不再獲得政府提供總值85億美元的援助，向華為和中興購買電訊設備。

FCC也通過表決，要求美國郊區電訊營運商最快須於明年，移除現時通訊網絡上使用的、由華為和中興提供的電訊設備。

華為與中興將有一個月時間向FCC提出異議上訴。華為表示，FCC的議決「不合法」，指有關栽決純屬臆測及含沙射影，促請FCC重新審議。