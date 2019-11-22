中國財經

國務院總理李克強表示，將保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，持續推動人民幣滙率市場化改革，不會搞競爭性貨幣貶值。

李克強與國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)會面時提到，金融開放是中國擴大對外開放的一個重點，將繼續擴大在銀行業、保險業及證券業的開放，朝着實現外資銀行全控股及全牌照方向努力。

國家主席習近平今日亦會見格奧爾基耶娃，他指出，中國經濟發展有很大韌性、潛力及迴旋餘地，經濟長期向好勢頭不會改變。