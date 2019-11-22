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習近平冀中美相互尊重達成首階段貿協

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國家主習近平在一個論壇上表示，期望與美國在相互尊重及平等的基礎上，達成首階段貿易協議，強調中國不會主動發起貿易戰，但亦不怕打貿易戰，有需要時會採取反制。

《華爾街日報》引述消息人士指出，國務院副總理劉鶴上周與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通電話時，邀請他們在下周四美國感恩節到中國舉行新一輪經貿會談。

不過，美方暗示除非中方表明會在保護知識產權、強迫技術轉移及購買農產品問題上作出承諾，否則不願意前往北京。

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