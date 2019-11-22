港股直擊 中國財經 即巿股評

浙江世寶(01057)曾飆26.4%，見1.1元近4個月高，現升19.5%，成交額530萬元。A股(002703.SZ)漲停報4.79元人民幣。

浙江世寶公布，全資子公司杭州世寶汽車方向機有限公司與斯堪尼亞汽車(Scania CV)在杭州簽署斯堪尼亞高端重型卡車轉向器的定點意向書。

公司與斯堪尼亞後續的訂單情況將取決於專案進度及市場需求，存在不確定性。預計該事項對公司本年度的收入與利潤暫無重大影響。

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