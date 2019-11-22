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美國微軟(Microsoft)公布，已獲得向中國電訊設備商華為出口軟件的許可證。

微軟發言人表示，美國商務部批准微軟向華為出售大眾軟件的許可申請。

特朗普政府周三允許部分供應商重新開始向華為供貨。