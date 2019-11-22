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經合組織(OECD)發表最新經濟預測，上調今年中國經濟增長預測至6.2%，略高於9月預期的6.1%，但未來兩年的經濟增長將「破六」。

OECD認為，中國將繼續失去增長動力，預計2020年和2021年的經濟增長率分別為5.7%和5.5%，原因是貿易緊張局勢，以及經濟活動逐漸從出口轉向國內經濟的再平衡。

該組織又預估，2020年全球實質經濟增長率為2.9%，增長速度10年來最慢，也較9月的預測下調0.1個百分點。至於2019年增長則維持2.9%，2021年最新預測為3%。