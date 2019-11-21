中國財經

中國人民銀行前行長周小川表示，目前全球經濟進入低利率時代，但2008年的全球經濟危機教訓有兩個，一個是泡沫化，一個是低通脹環境下的低利率，對中國來說，利率並沒有像西方國家那麼低，內地還是有空間去應對經濟問題，但貨幣政策是否做得好，還需要跟財政政策很好的配合。

周小川稱，實際上，中國還是可以盡量避免快速地進入負利率時代。如果能夠管理好微觀貨幣政策，可以不用那麼依賴非常規的貨幣政策。量化寬鬆政策實際上只是一種傳統的、常規的貨幣政策，它並不是一個非常規的政策。