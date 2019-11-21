熱門：

今日 14:17 中國財經

周小川:中國還有政策空間應對經濟問題

放大圖片

中國人民銀行前行長周小川表示，目前全球經濟進入低利率時代，但2008年的全球經濟危機教訓有兩個，一個是泡沫化，一個是低通脹環境下的低利率，對中國來說，利率並沒有像西方國家那麼低，內地還是有空間去應對經濟問題，但貨幣政策是否做得好，還需要跟財政政策很好的配合。

周小川稱，實際上，中國還是可以盡量避免快速地進入負利率時代。如果能夠管理好微觀貨幣政策，可以不用那麼依賴非常規的貨幣政策。量化寬鬆政策實際上只是一種傳統的、常規的貨幣政策，它並不是一個非常規的政策。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads