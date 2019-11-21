熱門：

今日 12:46 中國財經

李克強:有信心實現主要社會及經濟目標

放大圖片

路透引述國務院總理李克強稱，中國經濟今年保持平穩，有信心實現年初制定的主要社會和經濟目標。內地將繼續保持宏觀政策的穩定，實施積極財政政策和穩健貨幣政策。

李克強在北京與主要國際經濟組織負責人舉行的圓桌對話會上指出，中國的貨幣政策應更好服務實體經濟，並用好逆周期調節，以更好發揮財政政策效力。內地將會努力降低實際利率水平，並堅持就業優先政策。

他同時提到，中國將堅持既定的開放進程，對內外資一視同仁，並將會進一步開放市場，開放的大門會愈來愈大。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads