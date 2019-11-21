中國財經

滬深股市半日收市下跌，上證指數失守2900點。

上證指數低開8點後，跌幅擴大，跌穿2900點，最多跌19點或0.67%，低見2891點，半日收報2899點，跌11點或0.39%，成交817.29億元。

深成指低開37點後，最多跌69點或0.71%，半日收報9763點，跌45點或0.47%，成交1333.64億元。

滬深300指數報3885點，跌22點或0.58%；創業板指數報1714點，跌4點或0.28%。

各板塊個別發展，生物製藥、鋼鐵股跌近1%；煤炭、房產股偏軟；石油、電力股靠穩。