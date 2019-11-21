中國財經

國務院副總理劉鶴據報對達成第一階段協議持「謹慎樂觀」的看法。

外電引述知情人士表示，劉鶴周三晚間參加了創新經濟論壇晚宴發表講話，他對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。劉鶴還解釋了中國改革國有企業、開放金融行業和加強知識產權保護的計劃。核心內容。

劉鶴在發表講話外，還告訴一位與會者，他對美國的要求感到「困惑」，但對第一階段協議可以完成有信心。

較早時，有傳媒指中美兩國可能無法在今年內達成首階段貿易協議。美國總統特朗普表示，在兩國貿易談判上，中國未能達致讓美國滿意的程度。