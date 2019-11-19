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小米集團(01810)2019開發者大會在北京召開，小米集團創始人、董事長雷軍在大會開場表示，在「手機+AIoT」雙引擎戰略指引下，小米將持續推進「5G+AIoT」的下一代超級互聯網成為大眾生活的一部分。

雷軍稱，小米作為智能生活的領先者，不僅將在5G終端發力，計劃於2020年推出10款以上5G手機，同時將充分發揮小米AIoT全球領先的優勢，利用核心技術助力家居產業升級，推進智能家庭的建設。

雷軍表示，小米已成為智能生活的代名詞，將繼續探索新時代的智能生活。今年雙十一，小米還售出555萬件智能生活產品，小米大家電業務已穩居國內第一陣營。

小米集團副總裁、集團技術委員會主席崔寶秋在會上，首次披露MIX Alpha環繞屏的技術細節，同時亮相的還有一大批核心技術，包括影像技術、深度學習框架MACE、自然語言處理MiNLP、小愛同學3.0等等。

另外，小米聯合創始人、高級副總裁，小米金融董事長兼CEO洪鋒在會上宣布，小米將大力推進產業金融創新，成為全球製造業的金融合作夥伴。

洪鋒稱，小米金融不僅服務了3億全球米粉，還利用獨特的產業鏈縱深優勢，建立特色鮮明的供應鏈金融。至今，小米供應鏈金融已服務400餘家上下游企業，直接輻射客戶近千家，不良率為零。