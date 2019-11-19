國際財經 香港財經 中國財經

特朗普不願取消加徵關稅 中國據報對達成貿協感悲觀



美國總統特朗普不願意撤銷加徵關稅，中國政府據報對中美貿易談判結果感到悲觀。

華府延長豁免期90天 華為可續與美企做生意



特朗普政府向中國電訊設備商華為發放為期90天的延長禁制令豁免許可，容許華為繼續與美國企業做生意。

歐央行副行長:利率偏低削銀行盈利前景



歐洲央行副行長金多斯稱，歐羅區銀行業面對盈利能力低的問題，央行利率偏低只會進一步削弱銀行業盈利前景。另外，德國央行預期第四季經濟很可能陷入停滯。

貿談存暗湧美股反覆 輕微創收市新高



中美貿易談判的疑慮再度困擾市場，美股從上周的紀錄高位反覆拉鋸，三大指數仍溫和創收市新高。道指曾升36點，也創即市新高，收市漲31點或0.11%，標指攀高0.05%，納指升0.11%。迪士尼反彈2.06%，油股雪佛龍下滑1.73%，重型機械股Caterpillar都下挫1.18%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國聯儲局主席鮑威爾與特朗普會晤，討論經濟與利率；鮑老談及的觀點無新意。

￭ 克利夫蘭聯儲總裁梅斯達：不支持儲局過去三次減息決定，認同以觀望態度應對經濟變化。

￭ 美國11月全國房屋建築商協會(NAHB)樓市信心指數跌1點，至70。

￭ 美國10年期債息從1.85厘，尾段滑向1.81厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.19%，報97.81。日圓反覆回升0.09%。據報英國保守黨候選人稱，倘首相約翰遜勝出「雙十二」國會大選，將支持他的脫歐協議，鎊兌美元漲0.4%。

￭ 紐約期金收市倒升0.2%，報每盎斯1471.9美元。

￭ 紐約期油跌1.2%，收報每桶57.05美元；布蘭特期油跌1.4%。

￭ 英股收市微升0.07%，德股和法股分別低收0.26%及0.16%。

￭ 李克強：要把水利工程及配套設施建設作為重點，推進具戰略意義的補短板重大工程。

中原料今年住宅車位成交創10年新低



中原地產研究部預料，今年全年住宅車位登記可達5500宗，按年回落近四成，將創10年新低。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26594點，較昨日恒指收市低水87點。

￭ ADR港股比例指數報26557點，較香港低123點。

￭ 中金(03908)9個月淨利潤按年升15.39%。

￭ 美卿蓬佩奧：關注香港示威及暴力，促港府以明確的步伐回應示威者的訴求。