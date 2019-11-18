中國財經

上證指數早段回穩，現升1點，深成指升3點。

上證指數現報2893點，升1點或0.06%，最高見2901點，升9點或0.34%，成交686.06億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9651點，升3點或0.04%，高見9687點，升39點或0.41%，成交1088.22億元。

滬深300指數報3885點，升8點或0.21%；創業板指數報1671點，跌3點或0.2%。

各板塊個別發展，半新股漲逾4%；鋼鐵、石油股漲逾1%；金融、煤炭、化工、電力、有色金屬、水泥股偏軟；房地產股則靠穩。