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今日 16:50 中國財經

乘聯會料明年中國汽車市場增長1%

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乘聯會秘書長崔東樹在中國汽車流通行業年會上預測，明年中國汽車市場有1%增長。

他指出，轎車市場增長回穩，但多功能休旅車(MPV)長期處於調整，而SUV行業出現分化。按類別看，豪華車市場持續走強，日系快速回升，惟美、韓系受影響較大，而自主品牌佔比亦會出現微跌。

崔東樹又表示，2020年汽車市場將繼續走向高質量發展，預計汽車市場會有1%增長。

內地新能源市場已出現連續4個月負增長，但崔東樹認為，減稅降費效應逐步顯現，明年將會有所好轉，料新能源車銷量目標可達200萬輛。

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