中國財經

京東集團創辦人兼董事局主席劉強東表示，技術投入連續6年大大超出收入增幅，今年是3位數增長，預料未來5年技術投入會遠遠超過收入增長，技術會是收入和利潤的驅動力。

劉強東表示，在技術服務領域全面投入，是支持京東高質量增長的重要一環，認為無論在零售、物流還是數科，京東業務都必須建立在技術上，只有技術才能給業務帶來持續的競爭力。

他又稱，技術會不斷帶動業務成本降低、用戶體驗提升和效率提升，技術投入的收入會給股東帶來更好的回報和利益，相信2020年無論收入還是利潤，都會保持較好的表現。