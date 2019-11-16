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羅斯:中美極有可能達成貿易協議



美國商務部長羅斯對傳媒稱，美中都希望達成貿易協議，雙方「極有可能」達成這項協議。

巴郡上季減持蘋果 持股比例微升



「股神」畢非德投資旗艦巴郡第三季減持75.065萬股蘋果，持股量降至2.488億股；由於蘋果普通股股數減少，持股比重反而微升至5.6%。

聯儲局指金融體系平穩 續關注債務與流動性



美國聯儲局稱，金融市場情況保持穩定，金融體系具有足夠抗壓能力，央行亦續關注持續攀升的企業債務現象，及市場波動與流通性欠佳等問題。

美股三大指數破頂 道指升222點破28000關



美國白宮經濟顧問庫德洛早前稱，中美達成貿協進入最後階段，美股氣氛好轉，三大指數周五開市即創新高，並齊以全日最高位收市，道指飆222點，標指揚0.77%，納指抽高0.73%。對貿易戰敏感的Caterpillar、波音、蘋果等重磅股升逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月零售銷售增長0.3%，高於預期；核心零售銷售增長0.3%。紐約聯儲11月製造業指數跌至2.9，分析師原本預期升至5；美國10月工業生產跌0.8%，跌幅高於預期。10月進口價格按月下滑0.5%，跌幅大於預期；按年挫3%。

￭ 紐約期金收市跌0.3%， 每盎斯報1468.5美元。

￭ 日圓兌美元尾段回落0.35%，美元兌歐羅跌0.28%，美滙指數略跌0.17%，報97.99。

￭ 紐約期油收市漲1.7%，每桶報57.72美元；布蘭特期油升1.6%。

￭ 德國股市和法國分別高收0.47%和0.65%，英國倒升0.14%。

新綠置居下月開始接受申請



房委會出售綠表置居計劃單位2019將於下月開始接受申請，明年3月攪珠，明年5月開始揀樓。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26382點，較昨日恒指收市高水55點。

￭ ADR港股比例指數報26384點，較港高58點。

￭ 經國務院批准，中國證監會全面推開H股「全流通」改革。

￭ 哈爾濱銀行(06138)第一大股東獲多個股東轉讓持股，轉讓對價總額共約149.79億人民幣。

￭ 華建(00479)按每股0.02元，2供1股淨籌最多5240萬元。

￭ 英皇文化產業(00491)獲母企以每股現金0.08元提全購要約。