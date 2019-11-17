即巿股評 港股直擊 中國財經

人民銀行周五(15日)實施定向降準，釋放長期資金約400億元(人民幣．下同)；連同上一次10月15日定向降準，9月初公布的放水大計告一段落。與此同時，繼11月5日後，人行出乎意料地再度開展中期借貸便利(MLF)操作，向市場投放2000億元資金。

然而，A股未見受放水刺激，上證指數周五跌18點(0.64%)，收報2891點，2900點關不保，全周計算下挫2.5%。

9月份以來，上證指數大部分時間在2900點至3000點窄幅上落，這次收市失守2900點，加上200天線支持變阻力，以技術走勢來看，初步似乎有轉弱跡象，但由於距MSCI第三階段A股擴容還有不到兩個星期(11月26日收市後生效)，暫對前景仍不宜過分憂慮。

是次為A股「入摩」擴容三部曲最後一步，A股納入因子由第二次的15%調高到20%，而A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中權重將分別從上階段的7.79%及2.46%，提升至12.1%與4.1%。

統計數據顯示，2019年9月北向資金合計淨流入646.62億元，創下「滬港通」、「深港通」相繼開通以來單月淨流入的紀錄新高；整個第三季累計淨買入A股涉898.93億元。伴隨MSCI歷來最大規模擴容臨近，第四季迄今(截至周五)已合共淨流入548.44億元。

根據前兩次往績，擴容不單迎來被動資金入市，並具短暫刺激A股作用。今年首次擴容生效，上證指數由5月28日的2909點，升至7月2日高位3048點，漲幅4.76%；第二次則從8月27日2902點，攀上9月的3042點，進賬4.85%。無獨有偶，兩次同樣地在2900點上方起步，見3040點左右觸頂。擴容「最後一擊」假如能歷史重演，對A股自然是利好因素。

可惜，縱使A股不斷「吸資」，似乎未足以建立較強市底。上證指數成分股股價高於50天線(中線市寬)已經由9月中時80%以上的高位，輾轉向下，10月底確認跌穿50%強弱分界線，目前挫至只有近兩成水平，意味逾1500隻成分股僅約300隻還企在50天線上；而中線市寬走勢與上證指數出現熊背馳，相信稍後即使受惠於MSCI擴容，若內部質素沒有改善，A股升勢亦會受限，甚至掉頭回落。

附【圖】所見，從投資中國股市的美國ETF資金流向顯示，年初至今累計仍呈淨流出，儘管近兩個月情況有所緩和，由低位14.5億美元反彈至上周五(8日)的9億美元淨流出，但始終未能扭轉為淨流入，與過去5年同期比較更是表現最差，與2016年相若。

中美第一階段貿易協議尚在拉鋸，內地宏觀數據又反映經濟有下行壓力，如果兩者未見實際好轉，加上外資毋須急於配置A股，擴容帶來的正面作用恐怕會遭上述基本因素所抵消。

信報投資研究部

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