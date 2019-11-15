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今日 20:49 中國財經

李克強:研降高速公路凍豬肉運輸收費

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中國國務院總理李克強在江西南昌考察時表示，要以改革開放增動力、破難題、擴潛力，保持經濟運行在合理區間，完成全年主要目標任務。

他稱，要研究降低高速公路凍豬肉運輸收費，這有利於肉價回落，但要讓利給群眾；中央支持規模養豬，也支持家庭養殖，促進農民多渠道增收。

他說：「農業是基礎，要完善支農政策，穩定糧食生產，保障種糧合理收益，確保14億中國人端牢自己的飯碗」。

李克強並強調，要支持中心城市批發市場建設，把菜籃子經營好，千方百計做好「兩節」豬肉保供穩價工作。

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