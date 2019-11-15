中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升83點子，中段一度升穿7算大關，高見6.9983。

人民幣兌美元在岸價收報7.0121，較上日下午4時30分收報7.0204，升83點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價7.02，走強79點子。

離岸價(CNH)早段亦曾逼近7，高見7.0012，截至香港時間下午5時48分，離岸價報7.0095，在岸價報7.0103。

官方今日開出的中間價報7.0091，較上日中間價7.0083，下調8點子，創逾一周新低。

交易員指出，隔晚美方官員稱中美可能很快達成協議，提振市場情緒，人民幣早段一度升破7算關口，隨後購滙客盤湧出，收窄部分升幅。

另有交易員認為，當前有關中美貿易談判的消息時好時壞，第一階段協議簽署的時間和地點也遲遲未能敲定，加徵關稅取消幅度似乎成為談判焦點，市場情緒保持謹慎樂觀。在談判有實質性進展前，人民幣料難有方向性突破，短期或繼續在7算附近上落。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。他說，中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議，但還沒有完成。