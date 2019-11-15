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美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)預料，中美貿易協議將以積極的方式達成。

基辛格在紐約出席美中關係全國委員會年度晚會時指出，中美兩國必須適應一個事實，就是他們彼此是對手，且競爭在某種程度上是永久性的，又相信雙方之間的永久衝突將是災難性的。他稱，將前往中國與中國領導人會談。

不過，有債券投資機構太平洋投資管理公司(PIMCO)的分析師認為，雖然預計中美會達成一項有限的貿易協議，以阻止貿易緊張局勢進一步升級，但更大規模的停戰協議並非是「十拿九穩」。

PIMCO駐倫敦的主權信貸分析師和投資組合經理Nicola Mai接受外電訪問時表示，中美要達成更全面的協議，就需要面對更重要的問題，如技術轉讓和知識產權，但看來離這個還很遠。他認為，貿易惡化給中國本已乏力的經濟增長帶來壓力，因此達成協議符合中國的最佳利益，去槓桿和經濟模式轉型等結構性因素也使經濟增長承壓，使中國政府有更大動機與美國達成協議。與此同時，隨着年底臨近，美國的數據可能預示經濟走軟，意味聯儲局還有進一步的減息空間。

英國《金融時報》亦報道，美國和中國官員正在持續討論有關知識產權、農產品採購及關稅和條款，但雙方在敲定首階段協議方面有困難。報道引述消息人士稱，中方正在設法延遲休戰，降低了在未來幾天達成最終協議的機會。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段，稱中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議，但還沒有完成。