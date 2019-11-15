中國財經

內地樓價升幅進一步放緩，A股走跌，上證指數低收18點，失守2900點關口。市場交投活躍，兩市成交合計升至4011億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌2.46%，終止連續3個星期上升。

上證指數今早輕微高開1點，早段反覆走低，雖然其後一度回穩，高見2917點，升7點或0.27%，惟午後再度轉跌，跌勢更不斷加劇，以接近全日最低位收市，收報2891點，跌18點或0.64%，成交1525.76億元。

深成指反覆下挫，以全日最低位收市，收報9647點，挫98點或1.01%，中段一度高見9777點，升31點或0.32%，成交2484.96億元。

滬深300指數報3877點，跌28點或0.74%；創業板指數報1674點，挫17點或1.05%。

各板塊幾乎全線走低，水泥、石油、化工、煤炭、電力股挫逾1%；房地產、金融、有色金屬股偏軟；僅得半新股、鋼鐵股靠穩。

中國10月70個大中城市房價按年上升7.8%，連漲49個月，但升幅低於9月的8.4%，創14個月新低。按月比較則連漲54個月。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。他說，中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議，但還沒有完成。