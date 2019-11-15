中國財經

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，當局除積極發展消費新業態新模式外，亦會切實穩住傳統領域消費及大力改善消費環境。

孟瑋稱，當局會積極發展消費新業態新模式。從新業態看，以產業融合促進新消費。例如，在消費品工業和服務業融合方面，重點發展服裝、家居等領域的規模化、個性化定制，以及智能手機、家電、新型終端等領域的全鏈式智能生態服務。從新模式看，以線上線下融合擴大消費，加大對教育培訓、醫療保健等領域的數碼化改造力度，積極發展共享消費、體驗消費。

當局亦切實穩住傳統領域消費。一方面，穩住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。另一方面，大力促進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，健全廢舊產品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農機報廢回收更新辦法。

在大力改善消費環境方面，孟瑋指出，重點是在「提升質量」和「推廣經驗」上下功夫。將順應居民消費升級的趨勢，全面提升中國產品和服務競爭力，加強服務業標準體系建設，推進重要產品追溯體系建設，充分暢通消費者維權渠道。此外，通過召開現場經驗交流會等方式，積極推廣各地促進消費的好經驗好做法。