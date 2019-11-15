中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌不足1點。

上證指數現報2909點，跌不足1點或0.02%，最低見2893點，跌16點或0.55%，成交668.23億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9737點，跌8點或0.09%，低見9680點，跌66點或0.68%，成交1161.43億元。

滬深300指數報3904點，跌1點或0.04%；創業板指數報1689點，跌2點或0.16%。

各板塊普遍走軟，水泥、石油股挫逾1%；電力、化工、煤炭、金融、房地產股偏軟；有色金屬、鋼鐵股則靠穩。