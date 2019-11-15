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今日 10:39 中國財經

發改委:正制定粵港澳大灣區專項規劃

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國家發改委新聞發言人孟瑋透露，在粵港澳大灣區總體規劃下，相關專項規劃正在制定中。

孟瑋在新聞發布會上表示，國家發改委同粵港澳三地和有關部門有序推動粵港澳大灣區建設，取得積極進展。其中，「1+N」規劃政策體系不斷完善。

她指出，今年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公開發布，明確大灣區建設總體要求和重點任務。目前，發改委正會同和組織有關方面，抓緊推動基礎設施互聯互通、生態環境保護、產業發展、城際鐵路等專項規劃編制報批工作，「1+N」的規劃體系逐步構建。

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